11 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika EURO 2020 haberi: Erman Toroğlu: Sanki Türkiye 11 İtalya 13 kişi oynuyor

Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın devre arasında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Maça izlerken sanki Türkiye 11 kişi, İtalya 13 kişi oynuyor gibi görünüyor." dedi.
11.06.2021
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