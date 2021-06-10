10 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Türkiye İtalya maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi!

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milliler bu mücadele öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
10.06.2021
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