Dünya Kupası öncesi Portekiz Milli Takımı'nda dikkat çeken görüntü! Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo...

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Tarihin en iyi futbolcularından biri olarak görülen Cristiano Ronaldo, Bruno'ya tokalaşmak için elini uzattı. Ancak Fernandes Ronaldo'nun elini ilk etapta sıkmasa da sonradan elini uzattı. Kısa süren tokalaşma esnasında Bruno Fernandes'in Ronaldo'nun yüzüne bakmaması dikkat çekti. Öte yandan Ronaldo'nun tepkisi ise yüzüne yansıdı. İşte o görüntüler...