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2022 Dünya Kupası'nın resmi maç topunun özellikleri belli oldu!

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın resmi maç topunun özellikleri belli oldu. "Al Rihla" (Yolculuk) ismindeki top, sapmayı ve doğruluğu artırmak için doku ve elmas kabartmayla birleşti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

11 Kasım 2022 | 15:48
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