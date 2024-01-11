Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişikliğine gidildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezondan itibaren Türkiye Kupası'nda 2024-25 sezonundan itibaren format değişikliğine gidileceğini açıkladı. İşte detaylar...
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