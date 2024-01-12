İşte yarı otomatik ofsayt sistemi!
Türkiye Futbol Federasyonu, yarı otomatik ofsayt sisteminin Süper Lig'in 20. haftasından itibaren kullanılacağını açıkladı. İşte ayrıntılar...
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