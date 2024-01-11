Uçakta korkutan anlar! Beşiktaşlı Omar Colley'in arkadaşları bayıldı
Gambiya Milli Takımı'nda birçok oyuncu, Afrika Uluslar Kupası için yapılan yolculuk sırasında uçaktaki oksijen düşüklüğü sebebiyle baygınlık geçirdi. Uçak, Gambiya'ya geri döndü. Kafilede Omar Colley ve Ali Sowe da yer alıyor. Colley'nin bir süre boyunca nefes almakta güçlük çektiği görüldü. İşte o anlar...
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