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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı çeyrek final mücadeleriyle devam edecek. 3 gün boyunca 4 karşılaşma A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. İşte detaylar...
04.02.2020

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