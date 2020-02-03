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Kırklarelispor Başkanı Volkan Can açıklamalarda bulundu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan ve Fenerbahçe ile eşleşen, TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor'un Başkanı Volkan Can, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
03.02.2020

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