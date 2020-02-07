07 Şubat 2020, Cuma
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: İnşallah iki takım da Süper Lig'de olur
TFF 1. Lig'de Adana Derbisi heyecanı yaşanacak... Adana Demirspor ile Adanaspor TFF 1. Lig'in 21. haftasında 4. sıradaki Adana Demirspor, 15. sıradaki Adanaspor'u ağırlayacak. Dev derbi öncesi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
07.02.2020
Murat Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:
"Ezeli rekabet içerisinde olan 2 kulübün karşılaşması olacak cumartesi günü. Güzel bir hava var. İnanıyorum ki güzel bir maç olacak, Adana'ya ve iki takıma yakışan bir maç olacak. Kazasız, belasız bu işin üstesinden geleceğiz inşallah."
"HAK EDEN KAZANSIN"
"Tabii ki kazanmak istiyoruz. Adanaspor da kazanmak istiyor, iki takımın da puana ihtiyacı var. Biz çıkmak istiyoruz, onlar da düşme hattından uzaklaşmak istiyorlar. Umarım güzel bir maç olur, hak eden kazansın."
"İNŞALLAH 2 TAKIM DA SÜPER LİG'DE OLUR"
"Adana Demirspor ve taraftarı Süper Lig'i hak ediyor. Bu kadar özel ve hararetli taraftarı olan bir takımın Süper Lig'de olması gerekiyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda iki takım da Süper Lig'de olur."
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