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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadeleleri başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadeleleri başladı. 3 gün boyunca sürecek olan bu futbol şöleninde 12 maç A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. A Spor Spor müdürü Cüneyt Şen canlı yayında son bilgileri aktardı. İşte o detaylar...
26.10.2021
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