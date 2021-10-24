12. Cumhuriyet Koşusunun startı verildi

Zeytinburnu Belediyesi'nin geçen yıl salgın nedeniyle ara verdiği Cumhuriyet Koşusu, bu yıl kaldığı yerden devam etti. 12. düzenlenen koşunun startı verildi. Koşu 10 kilometrelik uzun bir parkurdan oluşuyor. Pandemi sebebiyle katılım 1000 kişi ile sınırlandırıldı. Koşucular 10 gruba bölünerek koştular. Genel ve Gençler kategorisi olmak üzere iki dalda ödüllendirilecek yarışmada dereceye girmeyi başaran kadın ve erkek koşuculara, toplamda 42 bin 200 TL'lik para ödülü dağıtıldı.

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