Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu
İşte Bakan Kasapoğlu'nun o sözleri:
Tüm verilere baktığımızda futbol endüstrisinin küresel bir daralmada olduğunu görüyoruz. Yapılan araştırmalarda gençlerin kendilerini taraftar olarak nitelendirmediği görülüyor. Yüzde 40'ı hiç spor müsabakası izlememiş.
Bu oran dünyada tüm spor liglerini ilgilendiyor. Süper Lig olarak imaj yönetimi, markalama ve tanıtımına önem vermeliyiz. Spor dışı gündemleri bir an evvel dışarı çıkarmalıyız.
Sportif yatırım, finansal konularda sürdürülebilir bir politikaya ihtiyacımız var. Son yıllarda pastanın küçüldüğünü görüyoruz. Daha önce kulüplerimiz 'Biz yarışmacı takımız' diyerek öz kaynak sistemine sırt dönmüştü.
Bugün bunun değiştiğini söylemek mümkün. Avrupa'ya baktığımızda da Real Madrid'den yetişme 62, Porto'dan ise 45 futbolcu var.
Futbolcular Avrupa'ya transfer olduğunda gittiği kulübe, kendisine ve ülkesine olağanüstü bir katkı sağlıyor. Örneğin Portekiz için Ronaldo'dan daha iyi bir reklam olamayacağını biliyoruz.
Altyapı ve tesisleşme anlamında her zaman elimizi taşın altına koyduk. Futbolu caddelerden yeşil sahalara taşıdık ve mahalle tipi tesisleri devlet olarak bizzat inşa ettilk.
Amacımız Türk futbolunu bütün parametreleriyle zirveye taşımak. Tüm paydaşlarımızla birlikte bir ekosistemin parçasıyız. Her daim el ele vermek ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek zorundayız.
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