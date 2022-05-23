Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemi belli oldu! "Orada olmayı hak etmiyor"
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor ve Sivasspor zorlu mücadelede karşı karşıya gelecekler. 26 Mayıs Perşembe günü saat 20:45'de karşı karşıya gelecek olan iki ekibin müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan maçta görev alacak Meler'i sert sözlerle eleştirdi. Uluç, "Kayserispor, Sivasspor, A Spor ve izleyiciler final maçında olmayı hak ediyor ama Halil Umut Meler performansından dolayı orada olmayı hak etmiyor." dedi.
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