Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'na tebrik telefonu
A Milli Futbol Takım'ımızın Galler'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’i telefon ile arayarak kutladı.
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