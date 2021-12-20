20 Aralık 2021, Pazartesi
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Zehra Güneş'ten A Spor'a özel açıklamalar!
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürdü. VakıfBank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Güneş, "Turnuva bizim için çok zor geçti. Seviyesi artan maçlar olduk. Her geçen gün daha fazla zorlaşan turnuvada sahada oynamaya aç insanlarla savaştım. Bu beni daha da mutlu etti. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Türkiye'yi altın madalya ile temsil ettiğimiz için çok gururluyum. Kendi performanssı hakkında konuşan Zehra Güneş, Sakatlıktan döndüm. Sadece bu turnuvaya odaklandım. Beklediğimden çok daha iyi döndüm fiziksel ve mental olarak. Takımıma katkı verebildiysem ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.
20.12.2021
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