Ülkemiz için sporda 2021 böyle geçti
Fenerbahçe, yılın ilk ayında Mesut Özil'in transferi konusunda İngiltere'nin Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na (EuroBasket 2022) katılma hakkı kazandı.
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi.
Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.
Grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenen Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes, şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonun bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde ederek dünya şampiyonu oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) başladı. A Milli Futbol Takımı'mız grubunu son sırada tamamladı.
Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu.
Mete Gazoz okçulukta ilk olimpiyat madalyasını getirdi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
Buse Naz Çakıroğlu ise sinek siklette gümüş madalya kazandı.
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi. Milli güreşçi Yasemin Adar da aldığı bronz madalyayla Türkiye'ye kadınlarda güreşte ilk madalyayı getiren s
- Fenerbahçe'de Pereria'nın Ayrılık Süreci Nasıl Yaşandı? Gürcan Bilgiç Tüm Detayları Açıkladı/ A Spor
- Selahattin Kınalı: "Trabzonspor'un Şair Gibi Futbolcuları Var" / A Spor / Son Sayfa / 20.12.2021
- Önder Karaveli kalacak mı? "Devre arasında..."
- Mehmet Emin Uluç: ''Taraftarın Sinir Uçlarına Dokursanız Onlar da Sizi Eler'' A Spor / Sabah Sporu
- Pereira ile yollar ayrıldı! İşte adaylar...
- Savaş Çorlu: Galatasaray'da Oturmuş Bir Sistem Yok! A Spor / Sabah Sporu 21.12.2021
- Selahattin Kınalı: "Trabzonspor'un Şair Gibi Futbolcuları Var" / A Spor / Son Sayfa / 20.12.2021
- Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Kim Olmalı? Gökhan Keskin Yaşanan Son Gelişmeleri Yorumladı
- Ülkemiz için sporda 2021 böyle geçti
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi