Ülkemiz için sporda 2021 böyle geçti

Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve milli sporcularımızın elde ettiği madalyalar 2021 yılına damga vurdu.

ABONE OL

Fenerbahçe, yılın ilk ayında Mesut Özil'in transferi konusunda İngiltere'nin Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na (EuroBasket 2022) katılma hakkı kazandı.

Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.

Grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenen Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes, şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonun bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde ederek dünya şampiyonu oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) başladı. A Milli Futbol Takımı'mız grubunu son sırada tamamladı.

Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu.

Mete Gazoz okçulukta ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Buse Naz Çakıroğlu ise sinek siklette gümüş madalya kazandı.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi. Milli güreşçi Yasemin Adar da aldığı bronz madalyayla Türkiye'ye kadınlarda güreşte ilk madalyayı getiren s