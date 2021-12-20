20 Aralık 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Kemerspor maçında sakatlanan Zeki Özçelik maçı ambulansta izledi
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Bölge 3. Grup ekiplerinden Burdur Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü'nün Kemerspor ile oynanan maçta sakatlanan Zeki Özçelik, mücadelenin kalanını ambulansta izledi.
20.12.2021
Burdur Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü ile Antalya Kemerspor, MAKÜ İstiklal Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın 20'nci dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü futbolcusu Zeki Özçelik sağ ayak bileğine darbe aldı. Tedavisi saha kenarında yapılan Özçelik, daha sonra ambulansa alındı. Karşılaşmanın ilk yarısını ambulansta izleyen Özçelik, arkadaşlarına destek oldu. Özçelik'in önemli sakatlığının olmadığı bildirildi.
Karşılaşmayı, Antalya Kemerspor 4-1 kazandı. Antalya Kemerspor puanını 17'ye çıkarıp, 2'nci sırada yer aldı. Burdur temsilcisi Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü ise 3 puanla 9'uncu sırada yer aldı.
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Köpek maçı durdurdu, renkli görüntüler yaşandı
- F.Bahçe takım otobüsü Ülker Stadı'na ulaştı!
- F.Bahçe tribünlerinden büyük tepki! "Ali Koç istifa"
- Toroğlu'dan Terim'e sert sözler! "Hep sen mi haklısın?"
- O pozisyona dikkat çekti! "Mesut kırmızı kart görmeliydi"
- F.Bahçe takım otobüsü Ülker Stadı'na ulaştı!
- O pozisyona dikkat çekti! "Mesut kırmızı kart görmeliydi"
- Kocadağ'dan derbi sonrası Fırat Aydınus'a tepki!
- Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi! "Defansta çok zaaf var"
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi