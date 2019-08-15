15 Ağustos 2019, Perşembe

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Yusuf Yazıcı takım arkadaşını Türkçe şarkıyla coşturdu

Trabzonspor'dan 16.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, yeni takımına çabuk uyum sağladı. Milli yıldız, takım arkadaşı Victor Osimhen'i Türkçe şarkıyla coşturdu. Yazıcı, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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