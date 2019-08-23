23 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Kadına şiddete hayır!

Kırıkkale'de 38 yaşındaki Emine Bulut boşandığı eski eşi tarafından kızının önünde öldürüldü. Türkiye'nin gündemine oturan korkunç cinayete spor dünyası da sert tepki gösterdi.
23.08.2019

Kadına şiddete hayır! Kadına şiddete hayır! 23.08.2019
Yusuf Yazıcı takım arkadaşını Türkçe şarkıyla coşturdu Yusuf Yazıcı takım arkadaşını Türkçe şarkıyla coşturdu 15.08.2019
Büyük skandal! Sportmenlik 'nakavt' oldu Büyük skandal! Sportmenlik 'nakavt' oldu 13.08.2019
Dev kulüplerden Kurban Bayramı mesajı Dev kulüplerden Kurban Bayramı mesajı 12.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
VAR sistemi bu sene farklı olacak "VAR sistemi bu sene farklı olacak" 09.08.2019
Nihat Özdemir: “VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulanacak” Nihat Özdemir: “VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulanacak” 08.08.2019
Akhisarspor'un gözü kupada Akhisarspor'un gözü kupada 07.08.2019
Galatasaray Süper Kupa için Ankara'da Galatasaray Süper Kupa için Ankara'da 06.08.2019
Farnolle'den Başkan Erdoğan'a teşekkür Farnolle'den Başkan Erdoğan'a teşekkür 04.08.2019
A Spor Taksi trafikte (3 Ağustos 2019) A Spor Taksi trafikte (3 Ağustos 2019) 03.08.2019
1900 yılı spor olayları (Arşiv Odası) 1900 yılı spor olayları (Arşiv Odası) 02.08.2019
Ronaldo'ya 'efsane' ödülü Ronaldo'ya 'efsane' ödülü 31.07.2019
Ronaldinho'ya haciz şoku Ronaldinho'ya haciz şoku 31.07.2019
Sarhoş taraftardan böyle kurtuldular! Sarhoş taraftardan böyle kurtuldular! 29.07.2019
A Spor Taksi trafikte (28 Temmuz 2019) A Spor Taksi trafikte (28 Temmuz 2019) 28.07.2019
Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi 25.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Menajeri Türkiye'ye geldi
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Herkes Falcao'yu beklerken...
Futbol dünyası sessiz kalmadı!
Galatasaray'da beklenen transfer müjdesi sonunda geldi!
Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör