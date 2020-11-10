Yılmaz Vural'dan güldüren itiraf! "Daha adını söyleyemeden..."

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programının konuğu oldu. Takımların antrenman programına değinen Vural, "Biz antrenmanın ne olduğunu çok iyi bilmiyoruz. 28 kişi antrenmana çıkıyoruz 80 dakika antrenman olduğunu düşünelim. Adam başı 3 dakika düşüyor. Daha adamın ismini söylemeden antrenman bitiyor" dedi.

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