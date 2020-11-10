Yılmaz Vural A Spor'da açıkladı! "Adana Demirspor'dan neden ayrıldığımı bilmiyorum"

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programının konuğu oldu. Vural, Adana Demirspor'dan neden ayrıldığı sorusuna, "Vallahi bilmiyorum niye ayrıldığımı. Gaziantep FK'yı yendik, otele gittik başkan beni kutladı. Sonra idareci geldi dedi ki, biz seninle devam etmek istemiyoruz. Aldım bavulu bindim uçağa geldim" ifadelerini kullandı.

ABONE OL