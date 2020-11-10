10 Kasım 2020, Salı

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Vural Ak: Pist yenilendiği için daha hızlı bir yarış bekliyoruz

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ak, "Organizasyona hazırız. Pist yenilendiği için daha hızlı bir yarış bekliyoruz." dedi.
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