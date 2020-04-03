Yılmaz Vural: Şampiyonluk hedefleyen bir takımız

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Vural, "Şampiyonluk hedefleyen bir takımız, geri kalan haftalarda da buna adapte olmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

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