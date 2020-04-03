03 Nisan 2020, Cuma

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Başkan Erdoğan corona virüsü ile ilgili yeni tedbirleri açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısıyla corona virüsü salgınıyla ilgili alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının 20 yaş altı vatandaşlara da uygulanacağını söyledi.
03.04.2020
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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

GEREKLİ TEDBİRLERİ ALARAK HASTALIĞIN ÜLKEMİZE GİRİŞİNİ GECİKTİRDİK

"Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. Kapsayıcı genel sağlık sigortamızın, yaygın ve modern hastane ağımızın, yetişmiş ve yeterli sayıda sağlık personelimizin önemi bu süreçte çok daha iyi ortaya çıkmıştır."

30 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK İSTİSNALAR HARİCİNDE ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞINA KAPATILDI

"Salgınla mücadele çerçevesinde attığımız adımlara bu gece yarısı itibariyle yenilerini ekliyoruz. Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli isitisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta başlatacağımız yasağı 15 gün süreyle uygulayacağız, gerekirse uzatacağız."

20 YAŞ ALTI VATANDAŞLARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

"Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır."

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