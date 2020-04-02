02 Nisan 2020, Perşembe

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Birçok ülkeye kıyasla iyi yerdeyiz

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarıyla videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Başkan Erdoğan'ın gündeminde corona virüsü ile mücadele vardı. Başkan Erdoğan, "Gelişmiş ülkeler bile birçok alanda çökerken, kendi ihtiyaçlarımızı pek çok alanda karşıladığımız görülmüştür." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Umut aşılamak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir." şeklinde konuştu.
02.04.2020
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