01 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

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Yılmaz Vural corona virüsü test sonuçlarını duyurdu

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Vural, "28 Nisan'dan beri çalışıyoruz. 1 ayı geçti, hava 43 derece oldu. Biz her türlü riski alıyoruz, tabi testlerimizi de yaptırıyoruz. Allah'a çok şükür bir sıkıntımız yok." dedi.
01.06.2020
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