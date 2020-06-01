Yılmaz Vural corona virüsü test sonuçlarını duyurdu

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Vural, "28 Nisan'dan beri çalışıyoruz. 1 ayı geçti, hava 43 derece oldu. Biz her türlü riski alıyoruz, tabi testlerimizi de yaptırıyoruz. Allah'a çok şükür bir sıkıntımız yok." dedi.

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