Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o soru! Haftada bir dışkılayan, dışkıladığında vücut ağırlığının üçte birini kaybeden canlı türü hangisidir?

ATV'nin fenomen ve sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha sevenleri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin beğenisine sunulan Kim Milyoner Olmak İster'de, "Haftada bir dışkılayan, dışkıladığında vücut ağırlığının üçte birini kaybeden canlı türü hangisidir?" sorusu yarışmacıya aktarıldı. Bu sorunun cevabı ise birçok vatandaş tarafından merak edildi. Peki geceye damga vuran o sorunun cevabı ne? İşte yanıtı...

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"Haftada bir dışkılayan, dışkıladığında vücut ağırlığının üçte birini kaybeden ve ölümlerinin yarısı dışkılama sırasında vahşi hayvanlara yakalanmasından dolayı olan canlı türü hangisidir?" sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Haftada bir dışkılayan, dışkıladığında vücut ağırlığının üçte birini kaybeden ve ölümlerinin yarısı dışkılama sırasında vahşi hayvanlara yakalanmasından dolayı olan canlı türü hangisidir?

A: Koala

B: Tembel hayvan

C: Bukalemun

D: Komodo ejderi

Doğru cevap: B: Tembel hayvan