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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ata sporlarımız bizim en büyük yardımcımızdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 567. yılı dolayısıyla İstanbul'daki fetih şöleninde açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan, "Kökleri ile bağı kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz bir neslin de hayata tutunması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
29.05.2020
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kökleri ile bağı kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz bir neslin de hayata tutunması mümkün değildir." dedi.

Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Bu güzel programa öncülük eden Okçular Vakfımızın yöneticilerini, programın icrasına destek veren kurumlarımızı tebrik ediyorum. Sporcularımıza 'Ya Hak' diyerek ok atan tüm okçularımıza sevgilerimizi sunuyorum. Ülkemizle beraber tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle buruk Ramazan ve bayram geçirdik.

"BU ETKİNLİĞİN YENİ DÖNEMİN MÜJDECİSİ OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

İstanbul'un fethini de daha mütevazı etkinliklerle idrak etmeye çalışıyoruz. Ata sporlarımızdan olan okçuluk ve atıcılık salgına karşı en az riskli sporlar arasında yer alıyor. 8. Fetih Kupası ise salgın sonrasında yapılan ilk spor müsabakası özelliği taşıyor. Ülkemizle beraber dünyayla da ilgiyle takip edilen bu etkinliğin yeni dönemin müjdecisi olmasını temenni ediyorum.

"BU MEKANIN GENÇLİK YILLARIMDA ÇOK ÖNEMLİ HATIRALARI VAR"

Kültürümüzde ok ve yay savaş ve avlanmanın ötesinde siyasetten spora birçok manayı bünyesinde barındırır. Ok ile yay devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak sembolik değere sahiptir. Ok gönderilen kişinin gönderenden emin olması anlamına gelir. Ecdat için okçuluk sosyal ve beşeri hayatı tanzim eden değerler manzumesidir. Bunun için Okmeydanı'na abdestsiz ve sarhoş girilmesi yasaklanmıştır. Çocukluk yıllarımın, gençlik yıllarımın hemen hemen tamamı şu anda bulunduğunuz mekanda geçmiştir. Bu mekann gerçekten gençlik yıllarımda çok önemli hatıraları var.

Sporcuların her birine kin gütmesi asla hoş karşılanmazdı. Müsabakalar öncesinde muhakkak besmele çekilir, peygamber efendimize selavat gönderilirdi. Pehlivanların özel hayatlarında tıpkı er meydanındaki gibi yiğit, civanmert olmaları beklenirdi. Özellikle spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı dönemde gençlerimizin yeni bir spor ahlakıyla ahlaklanmasını istiyoruz. Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken onları kültürel kodlarımızla tanıştırıyoruz.

"TARİHİMİZİ ANLATAN DİZİLER VE FİLMLER ATA SPORLARIMIZI DÜNYAYA TANITIYOR"

Kökleri ile bağı kopmuş nasıl hayatta kalamazsa kültüründen habersiz neslin de hayata tutulması mümkün değildir. Kendini bilen, tarihini, medeniyetini bilen, özgüveni yüksek, ahlaklı, erdemli sağlıklı gençler yetiştirmek devlet olarak hedefimizdir. Ata sporlarımız bizim en büyük yardımcımızdır. Tüm ata sporlarımızı teşvik ediyor önemli destekler veriyoruz. Tarihimizi hakkıyla anlatan diziler ve filmler ata sporlarımızı tüm dünyaya tanıtıyor.

Diğer spor dallarında olduğu gibi ata sporlarımızda da devletimizin gençlerimize sunduğu imkanlar genişliyor. Unutulmaya yüz tutulan ata sporumuzu modern tesislere kavuşturduk. İnşallah Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte geleneksel spor alanlarında yeni bir şahlanışın eşiğinde olduğuna inanıyorum.

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