Bilal Erdoğan: Türk dünyası geleneksel sporların öncülerinden
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, "4. Dünya Göçebe Oyunları'nın artık önemli hatırlatma dönemine girdik. Dünya Göçebe Oyunları ilk defa 2014 yılında Kırgızistan'da yapılan, daha sonra 2016, 2018 yıllarında yine Kırgızistan'da düzenlenen dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonudur. Türk dünyası, geleneksel sporların dünyada en ciddi yaşatıldığı coğrafyalardan bir tanesi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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