11 Kasım 2020, Çarşamba

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İsmail Cesur: Formula 1 ülkeler için tanıtım değeri taşıyor

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, İletişim Başkanlığı'nın organize ettiği ve Formula 1 ekiplerinden Red Bull Racing ile AlphaTauri takımlarının pilotları Alexander Albon ve Pierre Gasly'nin katılımıyla çekilecek reklam filmi öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Cesur, "Formula 1 ülkeler için tanıtım değeri taşıyor." dedi.
11.11.2020
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