11 Nisan 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Volkan Şen: Şenol Güneş benim için baba gibi
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başarılı futbolcuları Kurtuluş Yurt ve Volkan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundular. İki futbolcu da dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün en kısa zamanda bitmesini dilerken, Şen, Trabzonspor'da beraber çalıştığı ve kendisinden övgüyle bahseden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili "Şenol Güneş'i çok seviyorum. Benim için bir baba gibi. Hakkımda söyledikleri mutluluk verici." dedi. Tecrübeli futbolcu ayrıca milli formayı yeniden giymeyi çok istediğini söyledi.
11.04.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Galatasaray dünyada ilk 5'e girdi
- Ander Herrera karantinada şov yaptı
- Mesut Urgancılar: Beşiktaş şampiyon ilan edilsin
- Trabzonsporlu Uğurcan Çakır: Futbolu çok özledim
- Fenerbahçe'de direksiyon Emre Belözoğlu'nda
- Bir Fenerbahçe efsanesi: Can Bartu
- Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz kararı
- Bundesliga ne zaman başlayacak? Fatih Demireli açıkladı
- Bir Fenerbahçe efsanesi: Can Bartu
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...