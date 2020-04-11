Volkan Şen: Şenol Güneş benim için baba gibi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başarılı futbolcuları Kurtuluş Yurt ve Volkan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundular. İki futbolcu da dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün en kısa zamanda bitmesini dilerken, Şen, Trabzonspor'da beraber çalıştığı ve kendisinden övgüyle bahseden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili "Şenol Güneş'i çok seviyorum. Benim için bir baba gibi. Hakkımda söyledikleri mutluluk verici." dedi. Tecrübeli futbolcu ayrıca milli formayı yeniden giymeyi çok istediğini söyledi.

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