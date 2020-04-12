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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi! "Sayı ilk kez azaldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." ifadelerini kullandı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, corona virüsü (Covid-19) hastalarının tedavi tablosunda yeni bir gelişme olduğunu bildirdi.
12.04.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." ifadelerini kullandı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, corona virüsü (Covid-19) hastalarının tedavi tablosunda yeni bir gelişme olduğunu bildirdi. Bakan Koca açıklamasında, şunları kaydetti:

"Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir."

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