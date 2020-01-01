01 Ocak 2020, Çarşamba

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Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Olimpiyat vizesi almak istiyoruz

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Takım'dan sorumlu Kurtaran Mumcu, Milli Takım Kaptanı Eda Dündar ve Milli Takım oyuncusu Hande Baladin A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
01.01.2020

Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Hedefi olan bir takımız. Belçika'da iki hazırlık maçı yapılacak. Biz Avrupa Şampiyonası'nda da finalde kaybettik. Final setinde 9-6'dan maçı verdik, sporda bu var. Olimpiyata gitme yolunda çok inançlı bir takım. Herhangi bir eksiğimiz ve sakatımız yok. Hedeflerimiz olimpiyat vizesi almak, bunu başaracak bir takımız. Takımın gücü, morali, motivasyonu her şeyini dört dörtlük görüyorum. Çok çalışıp çok emek veriyoruz inşallah olimpiyat vizesi alacağız.

Kurtaran Mumcu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

Bu takım 3 yıllık bir takım, genç oyunculardan kurulu ve ileriye dönük bir takım. Bu takım 2 Dünya Şampiyonası, 4 Avrupa Şampiyonası oynayacak bir takım. Çok çalışan bir takım. Çok önemli bir atmosfer yakaladık, her şeylerini sahaya koyan çocuklar.

Eda Dündar'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Avrupa Şampiyonası çok güzel geçti. Çok güzel anılara sahip olduk. Hedefimiz olimpiyatlara adımızı yazdırmak. Kaptan olarak çok fazla bir şey söylememe gerek kalmıyor çünkü herkes çok istekli ve iyi çalışıyor. Olimpiyatlara katılmadan erken konuşmayalım. Önce olimpiyatlara katılalım ondan sonra olimpiyattaki hedefimizi belirleriz.

Hande Baladin'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Yazın oluşturduğumuz atmosfer ve her şey çok güzeldi. Tekrar o duyguları hissetmek istiyoruz, çok heyecanlıyız.

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