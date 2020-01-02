Menajerinden Cenk Tosun açıklaması! "Cenk'in yerinde olsam..."

Everton'da oynayan milli futbolcu Cenk Tosun'un menajeri Ceylan Çalışkan, A Spor'da yayınlanan Son Sayda programında Mustafa Göksu'nun konuğu oldu.

Cenk Tosun'un İngiltere'deki durumuyla ilgili konuşan menajer Çalışkan: Cenk İngiltere'de çok mutlu. Ben Cenk'in yerinde olsam İngiltere'den asla ayrılmam." ifadelerini kullandı.