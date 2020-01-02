02 Ocak 2020, Perşembe

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Menajerinden Cenk Tosun açıklaması! "Cenk'in yerinde olsam..."

Everton'da oynayan milli futbolcu Cenk Tosun'un menajeri Ceylan Çalışkan,  A Spor'da yayınlanan Son Sayda programında Mustafa Göksu'nun konuğu oldu.
02.01.2020

Cenk Tosun'un İngiltere'deki durumuyla ilgili konuşan menajer Çalışkan: Cenk İngiltere'de çok mutlu. Ben Cenk'in yerinde olsam İngiltere'den asla ayrılmam." ifadelerini kullandı.

Menajerinden Cenk Tosun açıklaması! Cenk'in yerinde olsam... Menajerinden Cenk Tosun açıklaması! "Cenk'in yerinde olsam..." 02.01.2020
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