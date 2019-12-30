30 Aralık 2019, Pazartesi
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işte 2019 spor almanağı
Oldukça hareketli geçen 2019 yılında sporseverler olarak hem kulüp hem milli takım bazında pek çok hayal kırıklığı ve sevinç yaşadık, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli spor dallarında büyük başarılara şahit olduk. Peki, geride bıraktığımız koca bir yılda yüzümüzü neler güldürdü, nelere üzüldük? Hangi spor haberlerini okuduk, hangi başarıları ayakta alkışladık? İşte sizler için özel olarak hazırladığımız sporda 2019 Almanağı...
30.12.2019
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