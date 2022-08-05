Vaduz Konyaspor maçı sonrası İlhan Palut: Konya'da turu geçeceğimize inanıyorum
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda arabam.com Konyaspor, deplasmanda Vaduz ile karşılaştı. Mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlılarda teknik direktör İlhan Palut maçın ardından açıklamalarda bulundu. Palut, "Konya'da turu geçeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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