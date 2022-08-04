Vaduz 1-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda arabam.com Konyaspor deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar, zorlu rakibiyle 1-1 berabere kalarak rövanş öncesi avantaj elde etti. İşte maçın özeti...
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