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İşte Erman Toroğlu’ndan leziz palamut tarifi!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Deniz Satar’ın sunduğu Yaşasın Hafta Sonu programına konuk oldu. Toroğlu, programda leziz bir palamut tarifi verdi. İşte usta ismin palamut tarifi…

20 Ağustos 2022 | 12:18
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