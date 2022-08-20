İşte Erman Toroğlu’ndan leziz palamut tarifi!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Deniz Satar’ın sunduğu Yaşasın Hafta Sonu programına konuk oldu. Toroğlu, programda leziz bir palamut tarifi verdi. İşte usta ismin palamut tarifi…
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