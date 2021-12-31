Usta yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı sözler! "Planlanmış bir lig oynuyoruz"

A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Herkesin kafasında bu var. Biz planlanmış bir lig oynuyoruz. Malesef TFF bu şüpheyi ortadan kaldıracak en ufak bir eylemde bulunmadı. Benimle birlikte seyrediyorlar maçı. Bende uyanan şüphenin onda uyanmama şansı yok" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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