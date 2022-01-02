Adana Yeşiloba Hipodromu'nda korkutan anlar! 3 jokey attan düştü | İZLE
Yeşiloba Hipodromu'nda günün 6'ncı koşusu olan 'Maiden' mücadelesi saat 16.00'da start aldı. 1200 metre yarışında son 600 metreye girilirken apranti Nizamettin Demir'in yönetimindeki 'Yamoto' isimli safkan devrildi.
Demir'in arkasındaki 'Akkuş Kızı' isimli safkanın jokeyi Emrah Sincan ile 'Eylülcemre' isimli atı kontrol eden jokey Mücahit Bayır da yaşanan kazada attan düştü.
Kazada atlar da yere savruldu. Attan düşen jokey Mücahit Bayır ayağa kalkarken, Emrah Sincan ile apranti Nizamettin Demir, sahaya giren ambulansta tedavi altına alındı. Yerden kalkamayan ve omzunda sıkıntı yaşadığı öğrenilen jokey Emrah Sincan, ambulansla hastaneye götürüldü.
TJK: EMRAH SİNCAN KONTROL AMAÇLI HASTANEDE
Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan açıklamada, Adana Yeşiloba Hipodromu'nda günün 6'ncı koşusunda 'Maiden' yarışında attan düşen jokey Emrah Sincan'ın kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği, jokey Mücahit Bayır ile apranti Nizamettin Demir'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jokeyler ile safkanların ilgililerine 'geçmiş olsun' dileğinde bulunuldu.
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