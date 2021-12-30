30 Aralık 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Hindistan Süper Ligi'nde olağanüstü gol!
Hindistan Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Kerala Blasters evinde Jamshedpur'u konuk etti. Maçın 14. dakikasında misafir takımın oyuncusu Greg Stewart serbest vuruşta topun başına geçti. Kalenin yakın direğini boş gören oyuncu topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi. İşte muazzam gol.
30.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- F.Bahçeli Çağtay Kurukalıp A Spor'a konuştu!
- Fenerbahçe - Afyonspor maçında kritik pozisyon! Topu çizgiden çıkardı
- GOL | Adana Demirspor 2-2 Ankaraspor
- GOL | Kayserispor 2-0 68 Aksaray Belediyespor
- F.Bahçe taraftarından protesto! "Yönetim istifa"
- Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Ligin üstünde top oynuyor"
- GOL | Kayserispor 3-0 68 Aksaray Belediyespor
- Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe - Afyonspor Maçına Flaş Yorum: "Kabustan Uyanmak Gibi" / A Spor
- GOL | Fenerbahçe 2-0 Afyonspor
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı