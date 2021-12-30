30 Aralık 2021, Perşembe

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Hindistan Süper Ligi'nde olağanüstü gol!

Hindistan Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Kerala Blasters evinde Jamshedpur'u konuk etti. Maçın 14. dakikasında misafir takımın oyuncusu Greg Stewart serbest vuruşta topun başına geçti. Kalenin yakın direğini boş gören oyuncu topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi. İşte muazzam gol.
30.12.2021
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Hindistan Süper Ligi’nde olağanüstü gol! Hindistan Süper Ligi'nde olağanüstü gol! 30.12.2021
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