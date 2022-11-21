Usta gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti
Spor medyasının önde gelen isimlerinden Hıncal Uluç, hayatını kaybetti. A Spor ve Sabah Gazetesi'nin duayen ismi 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, Usta gazeteci hakkında, “Hıncal Uluç yakın zamanda kardeşini kaybetti. Büyük üzüntü yaşadı. Mayıs'tan beri hastalığından dolayı bölüm bölüm yoğun bakımda olmak üzere hastanede yaşam savaşı veriyordu. Çok direndi ama bu zamana kadarmış. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın.” ifadelerini kullandı. İşte o sözler…
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