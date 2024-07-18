Arda Turan'dan flaş transfer açıklaması!
Trendyol 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Süper Lig hakkında konuşan Turan, transferlerle alakalı da çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Arda Turan'ın açıklamaları...
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