Ümraniyespor'dan taraftara eğlenceli çağrı
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ilginç ve esprili bir paylaşımda bulundu. Son zamanlarda fazla sayıda paylaşılan bir "caps" kültürünü kullanan Ümraniyespor sosyal medya ekibi, B.B. Erzurumspor maçı öncesinde taraftarı eğlenceli bir video ile tribünlere davet etmişti. Paylaşılan bu "caps" sayesinde tribünler doldu. İşte paylaşılan o video...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Ümraniyespor'dan taraftara eğlenceli çağrı 13 Şubat 2022 | 12:00
00:50
Kalp Yarası 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE 13 Şubat 2022 | 12:00
00:43
Karagümrük kalecisi Viviano'nun soğuktan titrediği anlar 08 Şubat 2022 | 12:00
06:02
Gizem Memiç'le ilgili şaşırtan gerçek! Serenay Sarıkaya'yı o yarışmada geçmiş 08 Şubat 2022 | 12:00
01:45
Şentunalı bu kez Eymir gölünde! 07 Şubat 2022 | 12:00
00:45
Mısır kalecisinin penaltı taktiği işe yaramadı! 07 Şubat 2022 | 12:00
01:00
Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin ilk tanıtımı yayınlandı! 04 Şubat 2022 | 12:00
01:39
FIFA'dan flaş karar! Kiralık oyuncular... 25 Ocak 2022 | 12:00