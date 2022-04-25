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UFC dövüşçüsü arkadaşına şaka yaptı! İşte sonuç

Eski UFC Hafif Sıklet şampiyonu Frankie Edgar, çocukluk arkadaşına şaka yaptı. Yaptığı şakada arkadaşı, Edgar'dan leg kick vurmasını istedi. Edgar ise yaptığı yumuşak vuruş ile arkadaşının bacağını kilitlemiş oldu.

25 Nisan 2022 | 16:05
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