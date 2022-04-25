UFC dövüşçüsü arkadaşına şaka yaptı! İşte sonuç
Eski UFC Hafif Sıklet şampiyonu Frankie Edgar, çocukluk arkadaşına şaka yaptı. Yaptığı şakada arkadaşı, Edgar'dan leg kick vurmasını istedi. Edgar ise yaptığı yumuşak vuruş ile arkadaşının bacağını kilitlemiş oldu.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
UFC dövüşçüsü arkadaşına şaka yaptı! 25 Nisan 2022 | 12:00
00:10
Lübnan'da bir futbol maçında teknik direktör kendini yerlere attı! 24 Nisan 2022 | 12:00
00:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle ve Giovanni Guidetti ile masa tenisi oynadı 23 Nisan 2022 | 12:00
00:59
Şoray Uzun'dan Erman Toroğlu taklidi! 21 Nisan 2022 | 12:00
11:02
Başkan Erdoğan: Sporda fetret dönemi bitti! 20 Nisan 2022 | 12:00
04:57
İşte Alanyaspor - Sivasspor ZTK maçı öncesi iki takımın muhtemel 11'leri! 20 Nisan 2022 | 12:00
00:18
Yıldız oyuncunun eski eşi için şok iddia! Arabayla... 16 Nisan 2022 | 12:00
05:27
Kasapoğlu'dan WTA turnuvası öncesi önemli açıklamalar! 16 Nisan 2022 | 12:00