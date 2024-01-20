Türkiye'de görülmemiş olay! Cansız mankenden antrenör yaptılar
Son dakika spor haberi: Burdur'da basketbol antrenörü olan Mevlüt Gezer, maça çıkmama cezası almıştı. Gezer'in sahaya çıkması engellenen durum olunca, oyuncularından sürpriz bir hareket geldi. İşte detaylar...
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