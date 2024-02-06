Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin 1. yıl dönümünde videolu mesaj yayınladı.
TFF'den 6 Şubat paylaşımı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin 1. yıl dönümünde videolu mesaj yayınladı. İşte detaylar...
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