Hakem Yasin Kol'un adaşı manav: O maçı yönetiyor hakaretleri ben ve ailem yiyoruz
Trabzon'un Sürmene ilçesinde manav Yasin Kol'un (39), Süper Lig hakemi Yasin Kol ile fiziksel benzerliği ve aynı adı-soyadı taşıması, başına dert oluyor. Müsabakalardan sonra sosyal medyadan, hesabının hakeme ait olduğunu sanan taraftarların tepki, hakaret ve küfürlerine maruz kalan Kol, suç duyurusuyla çözüm arıyor. Yaşananlara üzüldüğünü söyleyen Kol, "Yasin Kol maçı yönetiyor, hakaretleri ben ve ailem yiyoruz" dedi.
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