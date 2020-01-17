17 Ocak 2020, Cuma

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Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin açıklamalarda bulundu

Çiğdem Ceylan'ın moderatörlüğünde, Sabah Sporu programına bağlanan Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
17.01.2020

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